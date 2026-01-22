Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Für den NASDAQ 100 ging es am Donnerstagabend aufwärts.

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,76 Prozent fester bei 25 518,35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,876 Prozent fester bei 25 548,38 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 326,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 399,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 576,52 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,44 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 461,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 879,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 853,00 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25 873,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Enphase Energy (+ 12,54 Prozent auf 40,48 USD), Datadog A (+ 6,31 Prozent auf 131,25 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,66 Prozent auf 647,63 USD), Atlassian (+ 4,93 Prozent auf 128,44 USD) und Autodesk (+ 4,79 Prozent auf 269,77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Dollar Tree (-4,63 Prozent auf 126,79 USD), Lam Research (-3,37 Prozent auf 220,70 USD), Ross Stores (-2,76 Prozent auf 187,01 USD), Synopsys (-2,39 Prozent auf 509,47 USD) und Constellation Energy (-2,38 Prozent auf 287,35 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 468 385 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,701 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at