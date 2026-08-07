Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,19 Prozent stärker bei 29 722,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,760 Prozent fester bei 29 596,45 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 373,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 747,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 452,71 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 5,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 173,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 563,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 389,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,92 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Airbnb (+ 17,43 Prozent auf 178,07 USD), SpaceX (+ 15,83 Prozent auf 133,11 USD), Microchip Technology (+ 13,89 Prozent auf 84,69 USD), Palantir (+ 9,59 Prozent auf 170,87 USD) und Rocket Lab (+ 8,25 Prozent auf 81,91 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Seagate Technology (-4,71 Prozent auf 812,76 USD), Western Digital (-4,53 Prozent auf 431,05 USD), Monster Beverage (-4,04 Prozent auf 90,36 USD), Nebius (-2,44 Prozent auf 185,24 USD) und Sandisk (-2,12 Prozent auf 1 231,96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 54 979 383 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,18 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at