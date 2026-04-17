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Index-Performance im Fokus 17.04.2026 22:34:03

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Der NASDAQ 100 gewann am Abend an Wert.

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,29 Prozent auf 26 672,43 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,828 Prozent stärker bei 26 551,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 333,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 26 719,56 Punkte, das Tagestief hingegen 26 481,24 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 6,40 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 17.03.2026, mit 24 780,42 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25 529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 17.04.2025, einen Wert von 18 258,09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 5,82 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 719,56 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,80 Prozent auf 166,52 USD), Dollar Tree (+ 6,00 Prozent auf 105,93 USD), Analog Devices (+ 4,99 Prozent auf 371,45 USD), Marvell Technology (+ 4,74 Prozent auf 139,69 USD) und DexCom (+ 4,49 Prozent auf 63,98 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Netflix (-9,72 Prozent auf 97,31 USD), Diamondback Energy (-3,42 Prozent auf 180,27 USD), Atlassian (-2,60 Prozent auf 66,94 USD), Adobe (-1,49 Prozent auf 244,45 USD) und Linde (-1,40 Prozent auf 492,23 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42 190 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,103 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,06 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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