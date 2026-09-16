Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind

Am Mittwoch geht es für den NASDAQ 100 erneut nach oben.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,80 Prozent höher bei 29 169,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,595 Prozent stärker bei 29 110,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28 937,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 068,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 173,78 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,963 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 30 046,14 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 968,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24 274,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 15,72 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 6,30 Prozent auf 891,80 USD), Intel (+ 5,25 Prozent auf 102,24 USD), CoreWeave (+ 4,51 Prozent auf 84,57 USD), Marvell Technology (+ 3,84 Prozent auf 230,21 USD) und Arm (+ 3,72 Prozent auf 250,83 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Diamondback Energy (-7,19 Prozent auf 196,32 USD), Old Dominion Freight Line (-2,45 Prozent auf 176,53 USD), Intuit (-2,13 Prozent auf 322,25 USD), Adobe (-1,90 Prozent auf 252,86 USD) und Roper Technolgies (-1,58 Prozent auf 377,86 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 424 419 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,402 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at