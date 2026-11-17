Beim NASDAQ 100 lassen sich am zweiten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 27 201,23 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,121 Prozent höher bei 27 229,95 Punkten, nach 27 197,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 27 115,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 258,84 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 187,55 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Stand von 29 995,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 799,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,91 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 3,86 Prozent auf 181,81 USD), Lumentum (+ 3,30 Prozent auf 564,04 USD), Microchip Technology (+ 2,54 Prozent auf 60,13 USD), SpaceX (+ 2,50 Prozent auf 140,79 USD) und Diamondback Energy (+ 2,46 Prozent auf 181,78 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Workday (-4,36 Prozent auf 185,60 USD), Intuit (-3,62 Prozent auf 333,06 USD), Moderna (-3,27 Prozent auf 208,22 USD), Adobe (-2,84 Prozent auf 239,02 USD) und Thomson Reuters (-2,77 Prozent auf 105,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 231 847 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,39 Prozent.

Redaktion finanzen.at