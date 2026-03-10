Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,62 Prozent höher bei 25 123,11 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent stärker bei 25 002,61 Punkten, nach 24 967,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24 871,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 128,18 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 25 127,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25 776,44 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 10.03.2025, bei 19 430,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,330 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 289,23 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 9,43 Prozent auf 504,32 USD), Micron Technology (+ 5,96 Prozent auf 412,52 USD), PDD (+ 3,45 Prozent auf 106,18 USD), Cisco (+ 3,39 Prozent auf 78,79 USD) und Enphase Energy (+ 3,28 Prozent auf 42,20 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Workday (-4,37 Prozent auf 141,67 USD), Atlassian (-4,36 Prozent auf 78,46 USD), Intuit (-4,35 Prozent auf 453,06 USD), Zscaler (-4,16 Prozent auf 155,86 USD) und AppLovin (-4,09 Prozent auf 496,08 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 137 173 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,806 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,56 Prozent gelockt.

