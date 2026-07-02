Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,63 Prozent aufwärts auf 29 995,80 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,102 Prozent schwächer bei 29 778,70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 809,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30 011,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 763,83 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,34 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 30 660,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 045,53 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Wert von 22 641,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 19,00 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 18,23 Prozent auf 102,78 USD), Palantir (+ 12,64 Prozent auf 131,42 USD), AppLovin (+ 9,81 Prozent auf 565,75 USD), PDD (+ 8,38 Prozent auf 82,67 USD) und Workday (+ 7,99 Prozent auf 132,20 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CrowdStrike (-74,45 Prozent auf 195,00 USD), Nebius (-17,38 Prozent auf 228,17 USD), KLA (-14,45 Prozent auf 258,13 USD), CoreWeave (-13,19 Prozent auf 86,41 USD) und Teradyne (-13,13 Prozent auf 420,30 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 705 322 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at