Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Montag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Montag klettert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,72 Prozent auf 27 167,77 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,074 Prozent auf 26 952,58 Punkte an der Kurstafel, nach 26 972,62 Punkten am Vortag.

Bei 27 190,21 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 913,12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 114,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 22 668,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der NASDAQ Composite 19 113,77 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,92 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nortech Systems (+ 16,28 Prozent auf 17,36 USD), Ceva (+ 13,23 Prozent auf 45,27 USD), Innodata (+ 9,93 Prozent auf 115,40 USD), Salesforce (+ 9,79 Prozent auf 209,81 USD) und AXT (+ 9,35 Prozent auf 112,81 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-38,97 Prozent auf 7,50 USD), Donegal Group B (-16,45 Prozent auf 16,00 USD), Cerus (-7,40 Prozent auf 2,82 USD), Nissan Motor (-6,78 Prozent auf 2,36 USD) und QUALCOMM (-6,76 Prozent auf 234,06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27 436 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,380 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 12,82 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at