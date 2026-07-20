Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag stärker

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,54 Prozent fester bei 25 657,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,786 Prozent höher bei 25 720,87 Punkten in den Handel, nach 25 520,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 815,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 580,36 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Stand von 26 517,93 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 20.04.2026, einen Wert von 24 404,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Wert von 20 895,66 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,42 Prozent nach oben. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cogent Communications (+ 11,76 Prozent auf 12,26 USD), AXT (+ 7,02 Prozent auf 49,08 USD), Donegal Group B (+ 5,24 Prozent auf 23,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,65 Prozent auf 99,27 USD) und NETGEAR (+ 4,01 Prozent auf 23,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AAON (-7,62 Prozent auf 102,93 USD), AmeriServ Financial (-4,87 Prozent auf 3,71 USD), Americas Car-Mart (-4,77 Prozent auf 3,59 USD), Resources Connection (-4,63 Prozent auf 4,43 USD) und Myriad Genetics (-4,21 Prozent auf 5,92 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 725 264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,290 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at