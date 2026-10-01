Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|NASDAQ Composite-Kursverlauf
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01.10.2026 16:02:08
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
Um 16:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,16 Prozent auf 26 904,81 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,489 Prozent stärker bei 26 992,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 861,06 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 890,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27 014,47 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,115 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 26 099,77 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Stand von 26 040,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 755,16 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 15,79 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 288,79 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Synopsys (+ 10,30 Prozent auf 479,76 USD), Americas Car-Mart (+ 9,80 Prozent auf 1,12 USD), Infosys (+ 8,09 Prozent auf 11,63 USD), United Therapeutics (+ 5,52 Prozent auf 571,80 USD) und Intuit (+ 5,46 Prozent auf 290,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-7,90 Prozent auf 15,97 USD), TransAct Technologies (-7,02 Prozent auf 4,50 USD), Consumer Portfolio Services (-4,48 Prozent auf 8,75 USD), inTest (-4,31 Prozent auf 11,32 USD) und 3D Systems (-3,61 Prozent auf 3,47 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 389 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,838 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|3,12
|0,39%
|America's Car-Mart Inc.
|0,98
|-3,70%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,25
|0,61%
|Donegal Group Inc. (B)
|16,86
|-2,77%
|Infosys Ltd. (spons. ADRs)
|10,05
|0,00%
|inTest Corp.
|10,50
|-0,94%
|Intuit Inc.
|251,05
|-0,20%
|NVIDIA Corp.
|205,75
|0,15%
|Richardson Electronics Ltd.
|18,56
|4,68%
|SIGA Technologies Inc.
|3,35
|-1,47%
|Synopsys Inc.
|437,00
|0,11%
|TransAct Technologies Inc.
|4,61
|-4,75%
|United Therapeutics Corp.
|505,20
|-0,12%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 871,60
|0,04%
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