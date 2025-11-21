Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

Schlussendlich legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,88 Prozent auf 22 273,08 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,384 Prozent auf 22 162,83 Punkte an der Kurstafel, nach 22 078,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22 531,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 898,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22 953,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 100,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 18 972,42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 15,52 Prozent aufwärts. 24 019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 13,56 Prozent auf 2,53 USD), Harvard Bioscience (+ 13,03 Prozent auf 0,63 USD), Americas Car-Mart (+ 10,07 Prozent auf 20,23 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,97 Prozent auf 0,42 USD) und Integra LifeSciences (+ 8,96 Prozent auf 12,04 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-25,90 Prozent auf 12,81 USD), Dorel Industries (-8,57 Prozent auf 1,16 USD), Oracle (-5,66 Prozent auf 198,76 USD), AXT (-5,50 Prozent auf 8,93 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4,73 Prozent auf 46,14 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 91 668 352 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,925 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 18,32 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at