Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Um 16:00 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 23 492,44 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,037 Prozent schwächer bei 23 465,67 Punkten, nach 23 474,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 506,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 426,78 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 23 365,69 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 30.09.2025, mit 22 660,01 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 19 486,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,84 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 12,71 Prozent auf 16,45 USD), SMC (+ 9,37 Prozent auf 378,25 USD), Baiducom (+ 5,48 Prozent auf 133,77 USD), Amtech Systems (+ 4,85 Prozent auf 12,55 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 2,11 Prozent auf 6,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Flushing Financial (-13,50 Prozent auf 14,61 USD), First Community Bancorp (-2,67 Prozent auf 32,76 USD), Taylor Devices (-2,66 Prozent auf 59,99 USD), inTest (-2,43 Prozent auf 7,23 USD) und Capital City Bank Group (-2,32 Prozent auf 41,73 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 414 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Upbound Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at