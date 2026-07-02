Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch heute aufwärts.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,72 Prozent fester bei 26 228,39 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 047,38 Zählern und damit 0,028 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 040,03 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 236,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 040,43 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,85 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 27 093,90 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Stand von 21 879,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 393,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,88 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Microvision (+ 18,62 Prozent auf 0,39 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 18,23 Prozent auf 102,78 USD), Bassett Furniture Industries (+ 14,28 Prozent auf 20,25 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 11,49 Prozent auf 3,88 USD) und Americas Car-Mart (+ 11,47 Prozent auf 3,11 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen TransAct Technologies (-15,75 Prozent auf 4,92 USD), KLA (-14,45 Prozent auf 258,13 USD), Applied Materials (-11,66 Prozent auf 638,67 USD), Lam Research (-11,15 Prozent auf 385,00 USD) und FormFactor (-11,10 Prozent auf 142,18 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 636 764 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at