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Kursentwicklung im Fokus 09.11.2026 22:35:08

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

So performte der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche schlussendlich.

Am Montag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 2,74 Prozent auf 25 253,14 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 24 777,44 Zählern und damit 0,806 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 579,42 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 354,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 762,57 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 27 366,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 690,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 23 004,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,68 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methode Electronics (+ 19,39 Prozent auf 12,13 USD), CIENA (+ 16,69 Prozent auf 269,33 USD), Monolithic Power Systems (+ 16,60 Prozent auf 1 388,05 USD), Modine Manufacturing (+ 16,15 Prozent auf 106,15 USD) und 3D Systems (+ 14,97 Prozent auf 1,92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen ACADIA Pharmaceuticals (-22,28 Prozent auf 16,50 USD), Ionis Pharmaceuticals (-21,36 Prozent auf 31,00 USD), Americas Car-Mart (-20,83 Prozent auf 1,14 USD), Ceva (-8,34 Prozent auf 24,84 USD) und Donegal Group B (-5,02 Prozent auf 25,74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 109 542 488 Aktien gehandelt. Mit 4,454 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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ACADIA Pharmaceuticals Inc. 18,59 -2,11% ACADIA Pharmaceuticals Inc.
America's Car-Mart Inc. 1,14 -20,83% America's Car-Mart Inc.
Apple Inc. 312,85 1,71% Apple Inc.
Ceva Inc. 23,20 -4,13% Ceva Inc.
CIENA Corp. 240,90 11,07% CIENA Corp.
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Monolithic Power Systems Inc. 1 236,50 16,16% Monolithic Power Systems Inc.
NVIDIA Corp. 159,40 -4,69% NVIDIA Corp.
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