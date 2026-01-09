Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,20 Prozent auf 23 526,67 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,069 Prozent fester bei 23 496,21 Punkten in den Handel, nach 23 480,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23 577,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 468,48 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,328 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 23 576,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 024,63 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 478,88 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Compugen (+ 6,71 Prozent auf 1,75 USD), TransAct Technologies (+ 4,99 Prozent auf 4,00 USD), Intel (+ 4,87 Prozent auf 43,11 USD), Lam Research (+ 4,83 Prozent auf 210,66 USD) und inTest (+ 4,55 Prozent auf 8,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-26,21 Prozent auf 12,70 USD), WD-40 (-11,61 Prozent auf 179,88 USD), Neogen (-8,03 Prozent auf 8,93 USD), Merit Medical Systems (-6,15 Prozent auf 87,45 USD) und AXT (-5,19 Prozent auf 24,49 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 739 753 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,945 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at