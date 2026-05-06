Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,63 Prozent stärker bei 25 739,65 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,667 Prozent auf 25 495,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25 326,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 25 747,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 464,44 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,50 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.04.2026, mit 21 996,34 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 031,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 17 689,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,78 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 747,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Veeco Instruments (+ 22,04 Prozent auf 60,46 USD), Commercial Vehicle Group (+ 20,02 Prozent auf 5,07 USD), Rambus (+ 11,32 Prozent auf 131,36 USD), Baiducom (+ 10,50 Prozent auf 139,50 USD) und Powell Industries (+ 7,91 Prozent auf 318,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Nice Systems (-22,56 Prozent auf 96,81 USD), Myriad Genetics (-20,38 Prozent auf 4,01 USD), Lifetime Brands (-10,08 Prozent auf 5,80 USD), American Woodmark (-6,12 Prozent auf 38,83 USD) und Patterson-UTI Energy (-5,88 Prozent auf 11,68 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 696 909 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,111 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at