Myriad Genetics Aktie
WKN: 897518 / ISIN: US62855J1043
|NASDAQ Composite im Blick
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06.05.2026 22:34:50
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert letztendlich
Letztendlich gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,02 Prozent auf 25 838,94 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,667 Prozent auf 25 495,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25 326,13 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 464,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 850,19 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,89 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.04.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 21 996,34 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23 031,21 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 06.05.2025, den Wert von 17 689,66 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 25 850,19 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Veeco Instruments (+ 25,17 Prozent auf 62,01 USD), Commercial Vehicle Group (+ 23,22 Prozent auf 5,20 USD), Baiducom (+ 11,37 Prozent auf 140,59 USD), Ballard Power (+ 10,39 Prozent auf 4,78 USD) und Rambus (+ 10,20 Prozent auf 130,04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Nice Systems (-22,53 Prozent auf 96,85 USD), Myriad Genetics (-18,29 Prozent auf 4,11 USD), Lifetime Brands (-13,64 Prozent auf 5,57 USD), Cogent Communications (-8,11 Prozent auf 16,60 USD) und Taylor Devices (-6,87 Prozent auf 51,50 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 51 010 851 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,111 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Baidu.com Inc.
|118,40
|-1,33%
|Ballard Power Inc.
|3,98
|-2,59%
|Cogent Communications Holdings Inc
|16,60
|-8,11%
|Commercial Vehicle Group Inc.
|4,08
|-5,99%
|Lifetime Brands IncShs
|5,57
|-13,64%
|Myriad Genetics Inc.
|3,44
|-1,60%
|Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
|81,50
|-12,37%
|NVIDIA Corp.
|176,60
|-0,23%
|Rambus Inc.
|110,00
|4,02%
|SIGA Technologies Inc.
|4,70
|1,29%
|Steel Dynamics Inc.
|204,70
|-0,78%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|156,78
|-1,37%
|Taylor Devices Inc.
|51,50
|-6,87%
|Veeco Instruments Inc.
|51,80
|-1,48%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 838,94
|2,02%
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