KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|NASDAQ Composite-Performance im Fokus
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18.06.2026 20:04:37
Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite klettert nachmittags
Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,61 Prozent auf 26 441,76 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,49 Prozent auf 26 410,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 021,66 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 188,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 471,71 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,021 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 18.05.2026, den Wert von 26 090,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 152,42 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 19 546,27 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,80 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methode Electronics (+ 15,64 Prozent auf 13,38 USD), Intel (+ 10,69 Prozent auf 134,04 USD), JetBlue Airways (+ 9,84 Prozent auf 5,64 USD), Ultra Clean (+ 9,62 Prozent auf 122,35 USD) und KLA-Tencor (+ 8,63 Prozent auf 259,33 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-10,90 Prozent auf 82,07 USD), Comtech Telecommunications (-9,18 Prozent auf 2,33 USD), Infosys (-7,99 Prozent auf 10,77 USD), Steel Dynamics (-6,79 Prozent auf 251,80 USD) und Innodata (-6,59 Prozent auf 95,76 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 29 314 424 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,356 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 386,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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