Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,91 Prozent fester bei 23 436,02 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 440,71 Zählern und damit 0,930 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 224,82 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23 335,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 503,16 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,27 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2025, den Stand von 23 428,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22 740,40 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, den Wert von 20 009,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,862 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 813,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell LSI Industries (+ 14,08 Prozent auf 23,25 USD), Corcept Therapeutics (+ 13,74 Prozent auf 41,30 USD), Dorel Industries (+ 12,88 Prozent auf 1,70 USD), 3D Systems (+ 8,02 Prozent auf 2,83 USD) und ADTRAN (+ 8,00 Prozent auf 8,59 EUR). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Abbott Laboratories (-10,04 Prozent auf 108,61 USD), AXT (-9,40 Prozent auf 17,92 USD), Geospace Technologies (-7,60 Prozent auf 20,86 USD), Ultra Clean (-6,48 Prozent auf 44,14 USD) und Huntington Bancshares (-6,02 Prozent auf 17,64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 40 468 385 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,701 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

