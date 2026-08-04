Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Gewinnen

Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 2,59 Prozent auf 26 584,99 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,672 Prozent stärker bei 26 088,04 Punkten, nach 25 913,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 088,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 679,91 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Wert von 25 832,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 067,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 053,58 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,41 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Zebra Technologies (+ 26,47 Prozent auf 368,83 USD), 3D Systems (+ 25,80 Prozent auf 3,56 USD), Amtech Systems (+ 11,08 Prozent auf 17,44 USD), Innodata (+ 10,99 Prozent auf 70,21 USD) und Intel (+ 10,84 Prozent auf 100,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Commercial Vehicle Group (-15,25 Prozent auf 3,89 USD), Americas Car-Mart (-5,43 Prozent auf 3,31 USD), Century Casinos (-5,43 Prozent auf 1,22 USD), Anika Therapeutics (-5,43 Prozent auf 19,61 USD) und Ultra Clean (-5,19 Prozent auf 84,54 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 895 142 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,222 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 18,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at