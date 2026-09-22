Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen

Für den NASDAQ Composite geht es am Dienstagnachmittag aufwärts.

Am Dienstag legt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,39 Prozent auf 27 228,54 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,144 Prozent auf 27 161,20 Punkte an der Kurstafel, nach 27 122,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 27 272,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 161,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 180,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 166,60 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 788,98 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17,18 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 272,72 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Monro Muffler Brake (+ 8,14 Prozent auf 13,95 USD), Rambus (+ 7,90 Prozent auf 104,62 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,59 Prozent auf 2,77 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7,28 Prozent auf 7,52 USD) und OraSure Technologies (+ 7,18 Prozent auf 3,96 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil SMC (-5,24 Prozent auf 420,75 USD), AXT (-4,74 Prozent auf 76,14 USD), Intuit (-4,45 Prozent auf 290,58 USD), Cognex (-4,32 Prozent auf 59,31 USD) und Adobe (-4,22 Prozent auf 238,98 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9 542 447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18,99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at