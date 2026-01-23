Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 23 512,46 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 23 440,92 Punkte an der Kurstafel, nach 23 436,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 610,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 374,26 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Wert von 23 561,84 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 23.10.2025, einen Stand von 22 941,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 053,68 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,19 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 813,30 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 916,83 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Corcept Therapeutics (+ 6,15 Prozent auf 43,84 USD), Microsoft (+ 3,92 Prozent auf 468,84 USD), Gilead Sciences (+ 3,74 Prozent auf 136,04 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,42 Prozent auf 166,49 USD) und Nice Systems (+ 2,71 Prozent auf 115,25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Intel (-17,61 Prozent auf 44,76 USD), FormFactor (-8,52 Prozent auf 74,10 USD), Rambus (-8,18 Prozent auf 114,56 USD), Great Southern Bancorp (-8,06 Prozent auf 61,00 USD) und Geospace Technologies (-8,05 Prozent auf 19,18 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 38 305 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,795 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Gladstone Commercial-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

