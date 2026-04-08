Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 2,80 Prozent stärker bei 22 635,00 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 3,65 Prozent fester bei 22 821,21 Punkten in den Mittwochshandel, nach 22 017,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 501,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 821,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 3,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 387,68 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 480,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 267,91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,58 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 16,98 Prozent auf 53,18 USD), FormFactor (+ 12,06 Prozent auf 117,80 USD), Intel (+ 11,42 Prozent auf 58,95 USD), JetBlue Airways (+ 10,77 Prozent auf 5,04 USD) und Rambus (+ 10,41 Prozent auf 101,43 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Commercial Vehicle Group (-9,90 Prozent auf 3,73 USD), Patterson-UTI Energy (-8,01 Prozent auf 10,33 USD), Lifetime Brands (-6,22 Prozent auf 6,79 USD), US Global Investors (-5,81 Prozent auf 2,43 USD) und Intuit (-5,05 Prozent auf 389,51 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 003 692 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at