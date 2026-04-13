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Kursentwicklung 13.04.2026 20:04:21

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge

NASDAQ Composite-Handel aktuell.

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,66 Prozent fester bei 23 054,12 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,234 Prozent schwächer bei 22 849,23 Punkten in den Handel, nach 22 902,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23 073,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 795,82 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 105,36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23 709,87 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 16 724,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,781 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Computer Programs and Systems (+ 20,69 Prozent auf 21,70 USD), Amtech Systems (+ 11,39 Prozent auf 16,43 USD), Oracle (+ 10,83 Prozent auf 153,05 USD), Elron Electronic Industries (+ 10,26 Prozent auf 1,48 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 8,67 Prozent auf 4,26 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Fastenal (-7,83 Prozent auf 45,32 USD), World Acceptance (-6,75 Prozent auf 138,75 USD), AXT (-4,50 Prozent auf 61,29 USD), Ballard Power (-4,09 Prozent auf 2,70 USD) und WD-40 (-3,94 Prozent auf 205,58 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13 662 477 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,919 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

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Fastenal Co. 38,86 -7,26% Fastenal Co.
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