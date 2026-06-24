Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent auf 25 647,33 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,033 Prozent auf 25 578,62 Punkte an der Kurstafel, nach 25 587,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 749,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 565,07 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 26 343,97 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 21 761,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 912,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,38 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Expedia (+ 6,38 Prozent auf 260,70 USD), Myriad Genetics (+ 6,16 Prozent auf 4,92 USD), Repligen (+ 6,11 Prozent auf 134,09 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 4,66 Prozent auf 10,68 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 4,21 Prozent auf 168,24 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-14,52 Prozent auf 20,07 USD), AXT (-7,06 Prozent auf 72,41 USD), SMC (-6,78 Prozent auf 408,54 USD), Patterson-UTI Energy (-6,16 Prozent auf 9,45 USD) und Ballard Power (-5,40 Prozent auf 3,95 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 3 119 191 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,443 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at