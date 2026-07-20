Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Zuschläge

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch am Montagmorgen in der Gewinnzone ein.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,54 Prozent höher bei 25 657,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,786 Prozent fester bei 25 720,87 Punkten in den Montagshandel, nach 25 520,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25 815,60 Punkte, das Tagestief hingegen 25 657,69 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26 517,93 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 24 404,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 895,66 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,42 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 9,46 Prozent auf 50,20 USD), TTM Technologies (+ 6,30 Prozent auf 140,32 USD), Intel (+ 5,57 Prozent auf 100,33 USD), CIENA (+ 5,06 Prozent auf 393,35 USD) und Ultra Clean (+ 4,81 Prozent auf 96,88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-7,99 Prozent auf 20,38 USD), AmeriServ Financial (-7,44 Prozent auf 3,61 USD), Consumer Portfolio Services (-5,72 Prozent auf 8,57 USD), Americas Car-Mart (-4,51 Prozent auf 3,60 USD) und Adobe (-3,45 Prozent auf 229,07 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 2 983 340 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at