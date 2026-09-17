Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels fester

Der NASDAQ Composite gewann heute an Wert.

Am Donnerstag kletterte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 1,69 Prozent auf 26 418,30 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,54 Prozent stärker bei 26 377,86 Punkten, nach 25 978,42 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 289,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 460,64 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 1,54 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 644,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der NASDAQ Composite 26 021,66 Punkte auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 22 261,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit 3D Systems (+ 12,74 Prozent auf 3,54 USD), Intel (+ 7,67 Prozent auf 108,80 USD), Ceva (+ 7,26 Prozent auf 29,83 USD), Myriad Genetics (+ 7,25 Prozent auf 4,14 USD) und Lifecore Biomedical (+ 7,21 Prozent auf 4,46 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil DENTSPLY SIRONA (-7,54 Prozent auf 9,38 USD), Donegal Group B (-7,32 Prozent auf 20,90 USD), Integra LifeSciences (-5,98 Prozent auf 15,10 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,24 Prozent auf 2,60 USD) und Dorel Industries (-3,81 Prozent auf 1,01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 639 223 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,453 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at