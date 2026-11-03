Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Schlussendlich erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,83 Prozent auf 25 372,01 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,327 Prozent höher bei 25 246,63 Punkten, nach 25 164,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 474,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 246,63 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 27 190,86 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 25 913,90 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 23 834,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,19 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 32,73 Prozent auf 1,21 USD), Neurocrine Biosciences (+ 13,42 Prozent auf 164,85 USD), Fiserv (+ 12,46 Prozent auf 58,40 USD), Lattice Semiconductor (+ 10,98 Prozent auf 105,92 USD) und FormFactor (+ 10,87 Prozent auf 96,79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil ADTRAN (-18,38 Prozent auf 4,75 EUR), Zebra Technologies (-8,76 Prozent auf 329,50 USD), HealthStream (-8,42 Prozent auf 31,67 USD), Nice Systems (-5,45 Prozent auf 106,27 USD) und Trend Micro (-5,26 Prozent auf 45,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 30 424 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,14 erwartet. Mit 20,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at