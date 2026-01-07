TransAct Technologies Aktie

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

Kursentwicklung 07.01.2026 16:02:25

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Zuschlägen

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,25 Prozent auf 23 605,14 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,010 Prozent tiefer bei 23 544,89 Punkten, nach 23 547,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 624,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 504,22 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,663 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 23 578,13 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Stand von 22 788,36 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 07.01.2025, einen Stand von 19 489,68 Punkten auf.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 14,63 Prozent auf 23,12 USD), Geospace Technologies (+ 6,57 Prozent auf 19,64 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,22 Prozent auf 166,21 USD), Intel (+ 4,56 Prozent auf 41,87 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 3,99 Prozent auf 0,46 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil AngioDynamics (-5,77 Prozent auf 10,78 USD), TransAct Technologies (-4,99 Prozent auf 3,62 USD), Donegal Group B (-4,97 Prozent auf 16,63 USD), Modine Manufacturing (-4,90 Prozent auf 123,60 USD) und TTM Technologies (-3,63 Prozent auf 67,89 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 075 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,912 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

