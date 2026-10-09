Western Union Company Aktie

Western Union Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

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S&P 500-Performance 09.10.2026 18:00:52

Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Am Freitag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Freitag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,48 Prozent auf 7 802,32 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 65,026 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 7 785,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 765,36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 805,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 779,34 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,924 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7 636,36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 543,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 735,11 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,76 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Crown Castle (+ 14,81 Prozent auf 79,09 USD), Humana (+ 12,50 Prozent auf 435,50 USD), American Tower (+ 8,45 Prozent auf 180,82 USD), Moderna (+ 8,20 Prozent auf 213,16 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7,21 Prozent auf 182,26 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-12,63 Prozent auf 149,68 USD), Verizon (-11,31 Prozent auf 41,11 USD), AT&T (-10,82 Prozent auf 22,18 USD), HP (-6,23 Prozent auf 30,42 USD) und Charter A (-5,62 Prozent auf 103,51 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die AT&T-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 674 823 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,099 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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American Tower Corp. 161,95 9,13% American Tower Corp.
AT&T Inc. (AT & T Inc.) 19,74 -10,85% AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Charter Inc (A) (Charter Communications) 92,31 -5,32% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Crown Castle Corp 70,50 15,57% Crown Castle Corp
First Republic Bank 0,00 225,00% First Republic Bank
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 26,82 -7,20% HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Humana Inc. 398,00 15,70% Humana Inc.
Medtronic PLC 78,84 0,23% Medtronic PLC
Moderna Inc 200,55 15,26% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 204,95 -0,27% NVIDIA Corp.
SBA Communications REIT (A) 162,00 7,28% SBA Communications REIT (A)
T-Mobile US 132,06 -13,47% T-Mobile US
Verizon Inc. 37,04 -10,34% Verizon Inc.
Western Union Company 5,46 -2,78% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 811,54 0,59%

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