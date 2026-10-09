Western Union Company Aktie
WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098
|S&P 500-Performance
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09.10.2026 18:00:52
Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus
Am Freitag geht es im S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 0,48 Prozent auf 7 802,32 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 65,026 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 7 785,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7 765,36 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 805,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 779,34 Punkten lag.
S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,924 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7 636,36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 543,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 735,11 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,76 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Crown Castle (+ 14,81 Prozent auf 79,09 USD), Humana (+ 12,50 Prozent auf 435,50 USD), American Tower (+ 8,45 Prozent auf 180,82 USD), Moderna (+ 8,20 Prozent auf 213,16 USD) und SBA Communications REIT (A) (+ 7,21 Prozent auf 182,26 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen T-Mobile US (-12,63 Prozent auf 149,68 USD), Verizon (-11,31 Prozent auf 41,11 USD), AT&T (-10,82 Prozent auf 22,18 USD), HP (-6,23 Prozent auf 30,42 USD) und Charter A (-5,62 Prozent auf 103,51 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die AT&T-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 674 823 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,099 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|161,95
|9,13%
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|19,74
|-10,85%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|92,31
|-5,32%
|Crown Castle Corp
|70,50
|15,57%
|First Republic Bank
|0,00
|225,00%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|26,82
|-7,20%
|Humana Inc.
|398,00
|15,70%
|Medtronic PLC
|78,84
|0,23%
|Moderna Inc
|200,55
|15,26%
|NVIDIA Corp.
|204,95
|-0,27%
|SBA Communications REIT (A)
|162,00
|7,28%
|T-Mobile US
|132,06
|-13,47%
|Verizon Inc.
|37,04
|-10,34%
|Western Union Company
|5,46
|-2,78%
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|S&P 500
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