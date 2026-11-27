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27.11.2026 18:01:40
Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus
Am Freitag geht es im S&P 500 um 18:00 Uhr via NYSE um 1,35 Prozent auf 7 279,96 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 60,631 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,25 Prozent auf 7 272,74 Punkte an der Kurstafel, nach 7 182,78 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 295,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 211,46 Punkten lag.
S&P 500 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,727 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7 722,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7 730,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, lag der S&P 500 bei 6 812,61 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,15 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 13,91 Prozent auf 83,85 USD), Coherent (+ 12,14 Prozent auf 220,00 USD), Skyworks Solutions (+ 6,97 Prozent auf 87,73 USD), Everpure A (+ 6,68 Prozent auf 101,02 USD) und Micron Technology (+ 6,68 Prozent auf 641,41 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Vertex Pharmaceuticals (-5,82 Prozent auf 531,31 USD), Robert Half (-4,39 Prozent auf 37,67 USD), Dollar Tree (-3,27 Prozent auf 147,24 USD), TJX Cos (-2,23 Prozent auf 142,83 USD) und J M Smucker (-2,19 Prozent auf 127,21 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 22 141 728 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,708 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|328,15
|1,11%
|Coherent Corp.
|205,00
|13,64%
|Copart Inc.
|30,22
|0,02%
|Dollar Tree Inc
|135,18
|-2,51%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|92,00
|5,46%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|J. M. Smucker Co.
|116,50
|-1,77%
|Micron Technology Inc.
|589,40
|5,82%
|NVIDIA Corp.
|137,16
|-0,74%
|Robert Half
|34,37
|-3,51%
|Sandisk Corp
|77,50
|13,14%
|Skyworks Solutions Inc.
|79,25
|5,29%
|TJX Cos. Inc.
|131,00
|-1,50%
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|487,05
|0,63%
|Western Union Company
|5,83
|1,15%
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|7 297,49
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