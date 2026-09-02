Gute Stimmung in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0,15 Prozent im Plus bei 7 642,74 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,765 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,120 Prozent fester bei 7 640,60 Punkten, nach 7 631,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 646,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 633,62 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,712 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 7 489,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 609,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 415,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,44 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Dell Technologies (+ 12,67 Prozent auf 478,85 USD), Brown-Forman B (+ 5,20 Prozent auf 27,73 USD), Reddit (+ 3,84 Prozent auf 150,20 USD), Freeport-McMoRan (+ 3,58 Prozent auf 75,07 USD) und Johnson Johnson (+ 3,38 Prozent auf 280,36 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Palo Alto Networks (-9,30 Prozent auf 328,40 USD), Edison International (-6,65 Prozent auf 54,89 USD), Datadog A (-3,94 Prozent auf 215,02 USD), Amphenol (-2,83 Prozent auf 158,57 USD) und Fortinet (-2,67 Prozent auf 157,53 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2 789 294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,00 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at