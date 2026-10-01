Coherent Aktie
WKN DE: A3DQXS / ISIN: US19247G1076
|Marktbericht
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01.10.2026 22:34:33
Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Kursplus
Schlussendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 7 666,45 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,232 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,266 Prozent auf 7 671,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 651,54 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 684,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 616,78 Zählern.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,716 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 631,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der S&P 500 7 483,23 Punkte auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 6 711,20 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,78 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Accenture (+ 15,78 Prozent auf 212,30 USD), Synopsys (+ 12,78 Prozent auf 490,54 USD), Coherent (+ 10,90 Prozent auf 319,19 USD), Lumentum (+ 7,67 Prozent auf 1 045,78 USD) und DXC Technology (+ 7,48 Prozent auf 11,64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Corteva (-83,81 Prozent auf 12,57 USD), Perrigo Company (-5,01 Prozent auf 14,02 USD), McCormick (-4,87 Prozent auf 44,14 USD), Cerebras Systems (-4,58 Prozent auf 169,52 USD) und Danaher (-4,42 Prozent auf 211,76 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 905 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,838 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|187,95
|16,23%
|Cerebras Systems Inc
|169,52
|-4,58%
|Coherent Corp.
|283,00
|11,64%
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|10,98
|-83,99%
|Danaher Corp.
|187,80
|-4,33%
|DXC Technology
|10,36
|8,48%
|First Republic Bank
|0,00
|-80,00%
|Lumentum Holdings Inc
|926,30
|7,81%
|McCormick & Co. Inc.
|39,10
|-4,66%
|Medtronic PLC
|76,54
|-0,08%
|NVIDIA Corp.
|205,45
|1,36%
|Perrigo Company PLC
|12,48
|-4,26%
|Synopsys Inc.
|436,50
|13,97%
|Western Union Company
|5,33
|2,89%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 666,45
|0,19%
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