Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit Kursplus

Schlussendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 7 666,45 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,232 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,266 Prozent auf 7 671,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 651,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 684,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 616,78 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,716 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 631,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der S&P 500 7 483,23 Punkte auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Wert von 6 711,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,78 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Accenture (+ 15,78 Prozent auf 212,30 USD), Synopsys (+ 12,78 Prozent auf 490,54 USD), Coherent (+ 10,90 Prozent auf 319,19 USD), Lumentum (+ 7,67 Prozent auf 1 045,78 USD) und DXC Technology (+ 7,48 Prozent auf 11,64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Corteva (-83,81 Prozent auf 12,57 USD), Perrigo Company (-5,01 Prozent auf 14,02 USD), McCormick (-4,87 Prozent auf 44,14 USD), Cerebras Systems (-4,58 Prozent auf 169,52 USD) und Danaher (-4,42 Prozent auf 211,76 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 905 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,838 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at