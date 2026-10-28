C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
|S&P 500-Kursentwicklung
|
28.10.2026 22:34:25
Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester
Letztendlich legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,28 Prozent auf 7 743,98 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,024 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,178 Prozent stärker bei 7 736,38 Punkten in den Handel, nach 7 722,60 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 718,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 758,43 Punkten.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,36 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 7 683,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 428,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 890,89 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Vertiv (+ 16,48 Prozent auf 242,94 USD), Flex (+ 11,61 Prozent auf 93,03 USD), Oracle (+ 10,73 Prozent auf 144,54 USD), Sandisk (+ 7,66 Prozent auf 1 404,77 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 6,62 Prozent auf 75,82 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil F5 Networks (-20,43 Prozent auf 365,53 USD), CoStar Group (-13,96 Prozent auf 27,54 USD), CH Robinson Worldwide (-11,14 Prozent auf 127,60 USD), Baker Hughes (-7,36 Prozent auf 54,66 USD) und Old Dominion Freight Line (-7,33 Prozent auf 173,32 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 27 350 627 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,25 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
|
29.10.26
|S&P 500-Titel CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CH Robinson Worldwide-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.10.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
28.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: CH Robinson Worldwide stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in CH Robinson Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert CH Robinson Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CH Robinson Worldwide von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu C.H. Robinson Worldwide Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Baker Hughes Inc.
|48,70
|-0,41%
|C.H. Robinson Worldwide Inc.
|112,60
|-0,53%
|CoStar Group Inc.
|25,16
|0,06%
|F5 Networks Inc.
|320,50
|-1,08%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Flex Ltd Registered Shs
|78,70
|-3,03%
|GE HealthCare Technologies
|68,46
|-0,23%
|NVIDIA Corp.
|186,32
|-1,20%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|155,36
|0,58%
|Oracle Corp.
|119,92
|-1,20%
|Parker Hannifin Corp.
|823,20
|-0,94%
|Sandisk Corp
|1 130,00
|-4,24%
|Vertiv Holdings
|207,25
|-1,05%
|Western Union Company
|5,54
|0,84%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 720,39
|-0,30%