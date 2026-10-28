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WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098

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S&P 500-Kursentwicklung 28.10.2026 22:34:25

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester

S&P 500-Kurs am Mittwoch zum Handelsende.

Letztendlich legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,28 Prozent auf 7 743,98 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,024 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,178 Prozent stärker bei 7 736,38 Punkten in den Handel, nach 7 722,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 718,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 758,43 Punkten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1,36 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 7 683,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 428,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6 890,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12,91 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Vertiv (+ 16,48 Prozent auf 242,94 USD), Flex (+ 11,61 Prozent auf 93,03 USD), Oracle (+ 10,73 Prozent auf 144,54 USD), Sandisk (+ 7,66 Prozent auf 1 404,77 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 6,62 Prozent auf 75,82 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil F5 Networks (-20,43 Prozent auf 365,53 USD), CoStar Group (-13,96 Prozent auf 27,54 USD), CH Robinson Worldwide (-11,14 Prozent auf 127,60 USD), Baker Hughes (-7,36 Prozent auf 54,66 USD) und Old Dominion Freight Line (-7,33 Prozent auf 173,32 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 27 350 627 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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F5 Networks Inc. 320,50 -1,08% F5 Networks Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Flex Ltd Registered Shs 78,70 -3,03% Flex Ltd Registered Shs
GE HealthCare Technologies 68,46 -0,23% GE HealthCare Technologies
NVIDIA Corp. 186,32 -1,20% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 155,36 0,58% Old Dominion Freight Line Inc.
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Parker Hannifin Corp. 823,20 -0,94% Parker Hannifin Corp.
Sandisk Corp 1 130,00 -4,24% Sandisk Corp
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S&P 500 7 720,39 -0,30%

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