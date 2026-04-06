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Index-Bewegung 06.04.2026 17:59:29

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

So bewegt sich der Dow Jones heute.

Am Montag geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,21 Prozent auf 46 600,46 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,133 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46 469,36 Zählern und damit 0,076 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46 504,67 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 46 354,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46 701,10 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 06.03.2026, einen Stand von 47 501,55 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.01.2026, den Wert von 49 462,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 38 314,86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,68 Prozent zurück. 50 512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1,42 Prozent auf 281,20 USD), Apple (+ 1,31 Prozent auf 259,26 USD), Amazon (+ 1,21 Prozent auf 212,31 USD), Boeing (+ 1,09 Prozent auf 210,49 USD) und American Express (+ 1,04 Prozent auf 303,29 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-1,31 Prozent auf 244,92 USD), Amgen (-1,27 Prozent auf 343,53 USD), Salesforce (-1,18 Prozent auf 184,97 USD), Nike (-0,97 Prozent auf 43,76 USD) und Chevron (-0,80 Prozent auf 197,37 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 862 638 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,740 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,69 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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