Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|NYSE-Handel im Blick
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30.07.2026 20:04:14
Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag
Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,04 Prozent höher bei 52 128,71 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 23,946 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 2,09 Prozent höher bei 52 674,21 Punkten in den Handel, nach 51 594,14 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 168,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51 655,52 Punkten.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,086 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 30.06.2026, bei 52 319,20 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 49 652,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44 461,28 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,74 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53 289,30 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Microsoft (+ 16,90 Prozent auf 456,53 USD), Amazon (+ 4,97 Prozent auf 237,91 USD), Goldman Sachs (+ 4,46 Prozent auf 1 024,52 USD), Caterpillar (+ 3,04 Prozent auf 806,54 USD) und Boeing (+ 2,95 Prozent auf 220,32 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-4,17 Prozent auf 180,52 USD), Travelers (-4,06 Prozent auf 373,23 USD), Johnson Johnson (-3,75 Prozent auf 255,57 USD), Home Depot (-3,33 Prozent auf 289,10 EUR) und Walmart (-3,20 Prozent auf 110,57 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Die Microsoft-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17 505 108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder
Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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