Lumentum Holdings Aktie

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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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NASDAQ 100 aktuell 30.09.2026 18:01:05

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 steigt am Mittag.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,85 Prozent höher bei 30 597,08 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,271 Prozent auf 30 421,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30 339,33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 630,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30 415,16 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,560 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 433,43 Punkte. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30 276,35 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 24 679,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,39 Prozent zu Buche. Bei 30 770,63 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 3,69 Prozent auf 402,75 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,05 Prozent auf 351,32 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,01 Prozent auf 347,48 USD), Intuit (+ 2,93 Prozent auf 275,88 USD) und Rocket Lab (+ 2,93 Prozent auf 71,74 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Constellation Energy (-4,71 Prozent auf 252,11 USD), Astera Labs (-3,16 Prozent auf 346,53 USD), Lumentum (-2,77 Prozent auf 946,51 USD), AppLovin (-2,43 Prozent auf 298,24 USD) und Arm (-2,29 Prozent auf 286,95 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 446 193 Aktien gehandelt. Mit 4,859 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 310,05 3,14% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 306,65 3,08% Alphabet C (ex Google)
AppLovin Corp 264,30 -1,86% AppLovin Corp
Arm Holdings 253,00 -2,13% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 304,00 -3,18% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 19,31 1,70% Comcast Corp. (Class A)
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 221,55 -5,00% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 235,65 1,77% CrowdStrike
Intuit Inc. 242,75 2,88% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 20,27 -2,08% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 838,30 -2,27% Lumentum Holdings Inc
NVIDIA Corp. 203,50 1,60% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 356,05 4,06% Palo Alto Networks Inc
Rocket Lab Corporation Registered Shs 63,10 2,94% Rocket Lab Corporation Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 30 594,16 0,84%

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