Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|NASDAQ 100 aktuell
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30.09.2026 18:01:05
Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,85 Prozent höher bei 30 597,08 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,271 Prozent auf 30 421,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30 339,33 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 630,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30 415,16 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,560 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 433,43 Punkte. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30 276,35 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 24 679,99 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 21,39 Prozent zu Buche. Bei 30 770,63 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22 841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 3,69 Prozent auf 402,75 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,05 Prozent auf 351,32 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,01 Prozent auf 347,48 USD), Intuit (+ 2,93 Prozent auf 275,88 USD) und Rocket Lab (+ 2,93 Prozent auf 71,74 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Constellation Energy (-4,71 Prozent auf 252,11 USD), Astera Labs (-3,16 Prozent auf 346,53 USD), Lumentum (-2,77 Prozent auf 946,51 USD), AppLovin (-2,43 Prozent auf 298,24 USD) und Arm (-2,29 Prozent auf 286,95 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 446 193 Aktien gehandelt. Mit 4,859 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus
Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,83 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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18:01
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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16:01
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29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|310,05
|3,14%
|Alphabet C (ex Google)
|306,65
|3,08%
|AppLovin Corp
|264,30
|-1,86%
|Arm Holdings
|253,00
|-2,13%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|304,00
|-3,18%
|Comcast Corp. (Class A)
|19,31
|1,70%
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|221,55
|-5,00%
|CrowdStrike
|235,65
|1,77%
|Intuit Inc.
|242,75
|2,88%
|Kraft Heinz Company
|20,27
|-2,08%
|Lumentum Holdings Inc
|838,30
|-2,27%
|NVIDIA Corp.
|203,50
|1,60%
|Palo Alto Networks Inc
|356,05
|4,06%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|63,10
|2,94%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30 594,16
|0,84%