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Kursverlauf 19.10.2026 18:01:44

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag

Der NASDAQ 100 notiert aktuell im Plus.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,90 Prozent fester bei 29 741,15 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,21 Prozent auf 29 539,31 Punkte an der Kurstafel, nach 29 187,55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 788,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 461,32 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 29 644,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 28 592,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 24 817,95 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 17,99 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Sandisk (+ 7,49 Prozent auf 1 396,67 USD), Marvell Technology (+ 7,43 Prozent auf 244,76 USD), Datadog A (+ 7,39 Prozent auf 265,36 USD), Teradyne (+ 6,41 Prozent auf 345,83 USD) und Western Digital (+ 6,34 Prozent auf 353,06 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Exelon (-2,44 Prozent auf 42,44 USD), Constellation Energy (-1,88 Prozent auf 266,26 USD), Copart (-1,87 Prozent auf 27,35 USD), American Electric Power (-1,78 Prozent auf 124,88 USD) und PayPal (-1,64 Prozent auf 50,35 EUR) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die CoreWeave-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 245 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,598 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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American Electric Power Co. Inc. 111,32 -1,63% American Electric Power Co. Inc.
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 234,75 -3,00% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Copart Inc. 24,49 -1,13% Copart Inc.
CoreWeave 54,69 0,79% CoreWeave
CrowdStrike 203,45 0,79% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 232,00 5,45% Datadog Inc Registered Shs -A-
Exelon Corp. 37,86 -2,04% Exelon Corp.
Kraft Heinz Company 20,70 -1,66% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 212,50 4,65% Marvell Technology
Micron Technology Inc. 807,40 3,05% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 194,02 1,57% NVIDIA Corp.
PayPal Inc 50,30 -0,18% PayPal Inc
Sandisk Corp 1 220,00 6,09% Sandisk Corp
Teradyne Inc. 300,35 3,82% Teradyne Inc.
Western Digital Corp. 313,40 5,77% Western Digital Corp.

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NASDAQ 100 29 529,34 1,17%

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