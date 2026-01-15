Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

Index-Performance 15.01.2026 20:04:33

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,83 Prozent auf 23 667,24 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,947 Prozent auf 23 693,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 471,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23 597,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 721,11 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,383 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 23 057,41 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 22 670,08 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 19 511,23 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,86 Prozent zu. Bei 23 813,30 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 119,49 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 18,55 Prozent auf 26,20 USD), Compugen (+ 14,90 Prozent auf 2,28 USD), inTest (+ 11,63 Prozent auf 8,64 USD), Ultralife Batteries (+ 11,22 Prozent auf 6,94 USD) und MKS Instruments (+ 10,43 Prozent auf 210,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-4,99 Prozent auf 16,58 USD), Corcept Therapeutics (-3,75 Prozent auf 35,65 USD), Pegasystems (-3,67 Prozent auf 54,08 USD), Geron (-3,33 Prozent auf 1,31 USD) und TransAct Technologies (-3,31 Prozent auf 4,09 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 343 861 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,883 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
