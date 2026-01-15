Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Index-Performance
|
15.01.2026 20:04:33
Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag
Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,83 Prozent auf 23 667,24 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,947 Prozent auf 23 693,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 471,75 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23 597,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 721,11 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,383 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 23 057,41 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, bei 22 670,08 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 15.01.2025, den Wert von 19 511,23 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,86 Prozent zu. Bei 23 813,30 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 119,49 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 18,55 Prozent auf 26,20 USD), Compugen (+ 14,90 Prozent auf 2,28 USD), inTest (+ 11,63 Prozent auf 8,64 USD), Ultralife Batteries (+ 11,22 Prozent auf 6,94 USD) und MKS Instruments (+ 10,43 Prozent auf 210,15 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-4,99 Prozent auf 16,58 USD), Corcept Therapeutics (-3,75 Prozent auf 35,65 USD), Pegasystems (-3,67 Prozent auf 54,08 USD), Geron (-3,33 Prozent auf 1,31 USD) und TransAct Technologies (-3,31 Prozent auf 4,09 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 29 343 861 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,883 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.
|
15.01.26
|Börse New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
13.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corcept Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
Analysen zu Corcept Therapeutics Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|19,08
|-6,84%
|Compugen Ltd.
|2,36
|11,85%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,45
|-4,49%
|Corcept Therapeutics Inc.
|29,97
|-1,38%
|Costco Wholesale Corp.
|828,90
|0,67%
|Donegal Group Inc. (B)
|17,48
|0,11%
|Geron Corp.
|1,12
|0,86%
|Gladstone Commercial Corp.
|10,08
|1,05%
|inTest Corp.
|7,50
|0,67%
|MKS Instruments Inc.
|175,75
|-0,23%
|NVIDIA Corp.
|160,72
|-0,20%
|Pegasystems Inc.
|44,60
|-2,19%
|TransAct Technologies Inc.
|4,03
|0,00%
|Ultralife Batteries Inc.
|5,69
|10,70%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 515,39
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.