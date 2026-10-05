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WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037

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S&P 500 aktuell 05.10.2026 20:04:21

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell

Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell

So bewegt sich der S&P 500 am Montag.

Um 20:02 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,71 Prozent auf 7 777,55 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,019 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,075 Prozent fester bei 7 728,55 Punkten, nach 7 722,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 778,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 727,59 Punkten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 7 718,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7 483,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 6 715,79 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,40 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit PTC (+ 34,00 Prozent auf 193,00 USD), Bath Body Works (+ 8,56 Prozent auf 17,44 USD), Cerebras Systems (+ 8,18 Prozent auf 180,05 USD), Moderna (+ 6,93 Prozent auf 203,17 USD) und AppLovin (+ 6,10 Prozent auf 284,59 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen CH Robinson Worldwide (-12,31 Prozent auf 138,30 USD), Lennar (-6,84 Prozent auf 74,35 USD), Robert Half (-6,15 Prozent auf 33,90 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,04 Prozent auf 30,73 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3,71 Prozent auf 58,88 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 228 234 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,044 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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AppLovin Corp 252,05 0,14% AppLovin Corp
Bath & Body Works 15,50 -0,16% Bath & Body Works
Bristol-Myers Squibb Co. 52,44 0,15% Bristol-Myers Squibb Co.
C.H. Robinson Worldwide Inc. 125,35 -0,12% C.H. Robinson Worldwide Inc.
Cerebras Systems Inc 181,55 9,08% Cerebras Systems Inc
Chipotle Mexican Grill Inc. 27,50 0,18% Chipotle Mexican Grill Inc.
First Republic Bank 0,00 -87,50% First Republic Bank
Lennar Corp. 66,70 0,82% Lennar Corp.
Medtronic PLC 78,34 -0,08% Medtronic PLC
Moderna Inc 184,50 2,17% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 214,10 0,61% NVIDIA Corp.
PTC Inc 170,00 -0,58% PTC Inc
Robert Half 30,31 -1,11% Robert Half
Western Union Company 5,42 0,11% Western Union Company

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