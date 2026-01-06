Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 06.01.2026 18:02:29

Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Am Dienstag legt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 25 514,54 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 25 462,06 Punkte an der Kurstafel, nach 25 401,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 593,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 428,08 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 25 692,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 978,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 559,50 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 10,33 Prozent auf 73,99 USD), NXP Semiconductors (+ 7,83 Prozent auf 241,40 USD), Lam Research (+ 6,44 Prozent auf 207,31 USD), Micron Technology (+ 6,08 Prozent auf 331,12 USD) und Axon Enterprise (+ 5,78 Prozent auf 625,35 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen AppLovin (-5,84 Prozent auf 595,96 USD), Tesla (-4,33 Prozent auf 432,11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,27 Prozent auf 157,68 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,62 Prozent auf 213,07 USD) und Comcast (-2,84 Prozent auf 27,33 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 596 902 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,911 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten

Analysen zu Teslamehr Analysen

06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 179,56 -2,09% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 541,90 2,87% AppLovin Corp
Axon Enterprise 531,00 -0,71% Axon Enterprise
Charter Inc (A) (Charter Communications) 176,58 -1,87% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Comcast Corp. (Class A) 23,85 1,84% Comcast Corp. (Class A)
Kraft Heinz Company 19,73 -1,94% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 173,70 -1,94% Lam Research Corp.
Microchip Technology Inc. 63,23 -1,39% Microchip Technology Inc.
Micron Technology Inc. 290,55 -1,22% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 161,72 0,99% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 204,00 -2,86% NXP Semiconductors N.V.
Strategy (ex MicroStrategy) 139,00 2,62% Strategy (ex MicroStrategy)
Tesla 369,95 0,04% Tesla
Zscaler Inc Registered Shs 197,86 4,27% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 653,90 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen