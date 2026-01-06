Tesla Aktie
Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Mittag
Am Dienstag legt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 25 514,54 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,239 Prozent auf 25 462,06 Punkte an der Kurstafel, nach 25 401,32 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 593,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 428,08 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 25 692,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 978,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 559,50 Punkten.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Microchip Technology (+ 10,33 Prozent auf 73,99 USD), NXP Semiconductors (+ 7,83 Prozent auf 241,40 USD), Lam Research (+ 6,44 Prozent auf 207,31 USD), Micron Technology (+ 6,08 Prozent auf 331,12 USD) und Axon Enterprise (+ 5,78 Prozent auf 625,35 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen AppLovin (-5,84 Prozent auf 595,96 USD), Tesla (-4,33 Prozent auf 432,11 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,27 Prozent auf 157,68 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,62 Prozent auf 213,07 USD) und Comcast (-2,84 Prozent auf 27,33 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 596 902 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,911 Bio. Euro heraus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,92 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Analysen zu Teslamehr Analysen
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
