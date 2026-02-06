Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 2,14 Prozent auf 49 954,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,704 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,827 Prozent auf 49 313,04 Punkte an der Kurstafel, nach 48 908,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 49 032,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 996,97 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 2,41 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.01.2026, einen Stand von 49 462,08 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 06.11.2025, einen Wert von 46 912,30 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 44 747,63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,25 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 996,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 7,48 Prozent auf 184,73 USD), Caterpillar (+ 6,60 Prozent auf 723,09 USD), Goldman Sachs (+ 4,39 Prozent auf 929,50 USD), 3M (+ 4,28 Prozent auf 172,15 USD) und JPMorgan Chase (+ 4,25 Prozent auf 323,35 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Amazon (-7,10 Prozent auf 206,89 USD), Verizon (-2,00 Prozent auf 46,16 USD), Salesforce (-0,66 Prozent auf 188,72 USD), Visa (-0,17 Prozent auf 328,59 USD) und Travelers (+ 0,22 Prozent auf 300,96 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 32 217 088 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at