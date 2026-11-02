Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones mittags

Der Dow Jones gewinnt am ersten Tag der Woche an Wert.

Am Montag verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 1,08 Prozent auf 52 331,08 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,265 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,19 Prozent auf 52 383,90 Punkte an der Kurstafel, nach 51 770,31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 008,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 52 424,91 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 51 176,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 52 485,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 47 562,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 5,40 Prozent auf 350,56 USD), Amazon (+ 4,69 Prozent auf 251,63 USD), Boeing (+ 3,28 Prozent auf 177,17 USD), American Express (+ 2,95 Prozent auf 328,53 USD) und Honeywell Technologies (+ 2,94 Prozent auf 224,74 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-2,82 Prozent auf 395,50 USD), Chevron (-2,34 Prozent auf 230,01 USD), Johnson Johnson (-1,81 Prozent auf 268,25 USD), Apple (-1,32 Prozent auf 340,07 USD) und Cisco (-1,30 Prozent auf 103,15 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7 363 410 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,493 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,81 erwartet. Mit 4,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at