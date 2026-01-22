Intuit Aktie
Gute Stimmung in New York: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag
Um 17:59 Uhr gewinnt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,99 Prozent auf 23 454,26 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,930 Prozent auf 23 440,71 Punkte an der Kurstafel, nach 23 224,82 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 23 335,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 478,83 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 428,83 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 740,40 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, den Wert von 20 009,34 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,941 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 813,30 Punkten. Bei 22 916,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell LSI Industries (+ 15,01 Prozent auf 23,44 USD), Corcept Therapeutics (+ 14,24 Prozent auf 41,48 USD), 3D Systems (+ 8,02 Prozent auf 2,83 USD), ADTRAN (+ 8,00 Prozent auf 8,59 EUR) und Sangamo Therapeutics (+ 7,70 Prozent auf 0,41 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Abbott Laboratories (-7,77 Prozent auf 111,35 USD), AXT (-7,74 Prozent auf 18,25 USD), Ultra Clean (-5,32 Prozent auf 44,69 USD), Huntington Bancshares (-3,62 Prozent auf 18,09 USD) und SMC (-3,56 Prozent auf 384,31 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18 357 255 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,701 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
