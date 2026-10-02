Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag

Am Freitag steht der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,71 Prozent im Plus bei 7 720,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,550 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,904 Prozent fester bei 7 735,75 Punkten, nach 7 666,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 754,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 700,51 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,015 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 7 666,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 483,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 715,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,57 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 8,14 Prozent auf 69,84 USD), Teradyne (+ 7,80 Prozent auf 448,22 USD), NetApp (+ 7,57 Prozent auf 231,32 USD), Tesla (+ 5,39 Prozent auf 373,20 USD) und EchoStar A (+ 5,32 Prozent auf 92,95 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Seagate Technology (-12,04 Prozent auf 831,76 USD), Western Digital (-11,25 Prozent auf 410,51 USD), Accenture (-5,98 Prozent auf 199,61 USD), Nike (-4,78 Prozent auf 33,47 USD) und Robert Half (-4,31 Prozent auf 36,16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 524 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at