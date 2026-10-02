Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 02.10.2026 20:03:39

Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag

Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag

S&P 500-Handel am Freitag.

Am Freitag steht der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE 0,71 Prozent im Plus bei 7 720,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,550 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,904 Prozent fester bei 7 735,75 Punkten, nach 7 666,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7 754,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 700,51 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,015 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, den Wert von 7 666,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 483,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der S&P 500 noch bei 6 715,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12,57 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 8,14 Prozent auf 69,84 USD), Teradyne (+ 7,80 Prozent auf 448,22 USD), NetApp (+ 7,57 Prozent auf 231,32 USD), Tesla (+ 5,39 Prozent auf 373,20 USD) und EchoStar A (+ 5,32 Prozent auf 92,95 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Seagate Technology (-12,04 Prozent auf 831,76 USD), Western Digital (-11,25 Prozent auf 410,51 USD), Accenture (-5,98 Prozent auf 199,61 USD), Nike (-4,78 Prozent auf 33,47 USD) und Robert Half (-4,31 Prozent auf 36,16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 524 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Western Digital Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Western Digital Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Accenture plc 177,30 -5,67% Accenture plc
EchoStar Corp (A) 83,42 6,31% EchoStar Corp (A)
First Republic Bank 0,00 700,00% First Republic Bank
Hewlett Packard Enterprise Co. 61,78 7,97% Hewlett Packard Enterprise Co.
Medtronic PLC 76,48 -0,08% Medtronic PLC
NetApp Inc. 200,90 5,47% NetApp Inc.
Nike Inc. 30,13 -3,52% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 207,90 1,19% NVIDIA Corp.
Robert Half 31,90 -4,75% Robert Half
Seagate Technology 754,00 -10,02% Seagate Technology
Teradyne Inc. 399,35 7,71% Teradyne Inc.
Tesla 328,90 4,20% Tesla
Western Digital Corp. 369,00 -10,20% Western Digital Corp.
Western Union Company 5,31 -0,41% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 722,72 0,73%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:28 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:04 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:14 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen