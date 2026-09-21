Gute Stimmung in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Am Montag klettert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,46 Prozent auf 51 921,69 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,180 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,279 Prozent auf 51 826,78 Punkte an der Kurstafel, nach 51 682,64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 51 747,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52 030,86 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Wert von 53 277,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51 564,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 315,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,32 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 2,29 Prozent auf 352,28 USD), Amgen (+ 1,79 Prozent auf 392,56 USD), Nike (+ 1,53 Prozent auf 36,06 USD), Boeing (+ 1,48 Prozent auf 201,14 USD) und Merck (+ 1,46 Prozent auf 149,02 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-1,72 Prozent auf 205,90 USD), Home Depot (-1,35 Prozent auf 259,35 EUR), UnitedHealth (-0,69 Prozent auf 374,30 USD), Coca-Cola (-0,45 Prozent auf 87,85 USD) und McDonalds (-0,29 Prozent auf 247,52 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7 821 792 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,667 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,99 zu Buche schlagen. Nike-Anleger werden 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,60 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at