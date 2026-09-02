Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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Marktbericht 02.09.2026 20:03:42

Gute Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Gute Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,33 Prozent aufwärts auf 26 186,98 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 26 094,00 Punkte an der Kurstafel, nach 26 099,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26 245,04 Punkte, das Tagestief hingegen 26 062,68 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,651 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 373,85 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27 093,90 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 21 279,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,70 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cogent Communications (+ 7,99 Prozent auf 9,73 USD), Resources Connection (+ 7,97 Prozent auf 4,47 USD), Euronet Worldwide (+ 6,57 Prozent auf 72,62 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6,51 Prozent auf 11,46 USD) und Geron (+ 5,74 Prozent auf 1,57 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Elron Electronic Industries (-20,00 Prozent auf 1,00 USD), SMC (-6,50 Prozent auf 417,16 USD), Donegal Group B (-5,17 Prozent auf 23,46 USD), Volvo (B) (-4,48 Prozent auf 35,27 USD) und US Global Investors (-4,46 Prozent auf 3,21 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 062 015 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 18,52 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 97,50 -0,51% Agilysys Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 10,22 13,43% Cogent Communications Holdings Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 8,00 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
DENTSPLY SIRONA Inc 9,71 0,08% DENTSPLY SIRONA Inc
Donegal Group Inc. (B) 23,79 -3,84% Donegal Group Inc. (B)
Elron Electronic Industries Ltd. 1,00 -20,00% Elron Electronic Industries Ltd.
Euronet Worldwide Inc. 62,46 6,95% Euronet Worldwide Inc.
Geron Corp. 1,36 -0,26% Geron Corp.
NVIDIA Corp. 193,82 0,11% NVIDIA Corp.
Resources Connection Inc. 3,78 0,00% Resources Connection Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,21 -0,93% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 365,20 1,22% SMC Corp.
U.S. Global Investors Inc. 2,70 -1,46% U.S. Global Investors Inc.
Volvo AB (B) 30,81 1,65% Volvo AB (B)

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