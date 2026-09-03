Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|Index-Performance im Blick
|
03.09.2026 22:34:37
Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500
Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,06 Prozent stärker bei 7 747,71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,304 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 696,53 Zählern und damit 0,390 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 666,60 Punkte).
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 686,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 756,76 Punkten.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,652 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 7 600,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 553,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 448,26 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,97 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Robinhood (+ 16,57 Prozent auf 124,72 USD), Coinbase (+ 10,14 Prozent auf 192,70 USD), Palantir (+ 7,71 Prozent auf 182,53 USD), ServiceNow (+ 6,49 Prozent auf 145,59 USD) und Principal Financial Group (+ 6,47 Prozent auf 118,51 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Amphenol (-48,73 Prozent auf 82,07 USD), Tyson Foods (-7,26 Prozent auf 51,76 USD), Charter A (-4,77 Prozent auf 151,38 USD), Albemarle (-4,06 Prozent auf 132,16 USD) und ConAgra Foods (-3,46 Prozent auf 15,62 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 294 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Albemarle Corp.
|113,70
|-4,09%
|Amphenol Corp.
|70,49
|-48,90%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|135,12
|5,69%
|Coinbase
|165,38
|9,38%
|ConAgra Foods Inc.
|13,43
|-4,31%
|First Republic Bank
|0,00
|40,00%
|NortonLifeLock
|26,91
|1,93%
|NVIDIA Corp.
|196,60
|1,55%
|Palantir
|156,68
|7,27%
|Principal Financial Group Inc.
|101,00
|5,21%
|Robinhood
|107,08
|16,58%
|ServiceNow Inc
|125,60
|6,71%
|Tyson Foods Inc.
|47,69
|-0,93%
|Western Union Company
|6,20
|-1,09%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 747,71
|1,06%
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