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Index-Performance im Blick 03.09.2026 22:34:37

Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500

Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,06 Prozent stärker bei 7 747,71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,304 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 696,53 Zählern und damit 0,390 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 666,60 Punkte).

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7 686,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 756,76 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,652 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 7 600,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 553,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 448,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,97 Prozent nach oben. Bei 7 816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Robinhood (+ 16,57 Prozent auf 124,72 USD), Coinbase (+ 10,14 Prozent auf 192,70 USD), Palantir (+ 7,71 Prozent auf 182,53 USD), ServiceNow (+ 6,49 Prozent auf 145,59 USD) und Principal Financial Group (+ 6,47 Prozent auf 118,51 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Amphenol (-48,73 Prozent auf 82,07 USD), Tyson Foods (-7,26 Prozent auf 51,76 USD), Charter A (-4,77 Prozent auf 151,38 USD), Albemarle (-4,06 Prozent auf 132,16 USD) und ConAgra Foods (-3,46 Prozent auf 15,62 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 32 294 416 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,515 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Amphenol Corp. 70,49 -48,90% Amphenol Corp.
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Coinbase 165,38 9,38% Coinbase
ConAgra Foods Inc. 13,43 -4,31% ConAgra Foods Inc.
First Republic Bank 0,00 40,00% First Republic Bank
NortonLifeLock 26,91 1,93% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 196,60 1,55% NVIDIA Corp.
Palantir 156,68 7,27% Palantir
Principal Financial Group Inc. 101,00 5,21% Principal Financial Group Inc.
Robinhood 107,08 16,58% Robinhood
ServiceNow Inc 125,60 6,71% ServiceNow Inc
Tyson Foods Inc. 47,69 -0,93% Tyson Foods Inc.
Western Union Company 6,20 -1,09% Western Union Company

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S&P 500 7 747,71 1,06%

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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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