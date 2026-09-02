Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent höher bei 7 666,60 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61,765 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 7 640,60 Punkte an der Kurstafel, nach 7 631,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7 681,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 633,62 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0,402 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 489,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 609,78 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 6 415,54 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Dell Technologies (+ 15,81 Prozent auf 492,20 USD), Reddit (+ 9,31 Prozent auf 158,10 USD), Charter A (+ 8,74 Prozent auf 158,97 USD), Cerebras Systems (+ 6,89 Prozent auf 184,52 USD) und Lumen Technologies (+ 6,74 Prozent auf 6,81 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Palo Alto Networks (-9,28 Prozent auf 328,48 USD), Datadog A (-6,53 Prozent auf 209,23 USD), Edison International (-6,14 Prozent auf 55,19 USD), Palantir (-5,81 Prozent auf 169,46 USD) und Omnicom Group (-5,03 Prozent auf 81,76 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33 916 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at