Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|Kursentwicklung im Fokus
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02.09.2026 22:34:48
Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im S&P 500
Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,46 Prozent höher bei 7 666,60 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 61,765 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 7 640,60 Punkte an der Kurstafel, nach 7 631,47 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7 681,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 633,62 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 0,402 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7 489,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7 609,78 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 6 415,54 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 816,70 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Dell Technologies (+ 15,81 Prozent auf 492,20 USD), Reddit (+ 9,31 Prozent auf 158,10 USD), Charter A (+ 8,74 Prozent auf 158,97 USD), Cerebras Systems (+ 6,89 Prozent auf 184,52 USD) und Lumen Technologies (+ 6,74 Prozent auf 6,81 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Palo Alto Networks (-9,28 Prozent auf 328,48 USD), Datadog A (-6,53 Prozent auf 209,23 USD), Edison International (-6,14 Prozent auf 55,19 USD), Palantir (-5,81 Prozent auf 169,46 USD) und Omnicom Group (-5,03 Prozent auf 81,76 USD).
Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33 916 205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Casey's General Stores Inc
|646,20
|-0,52%
|Cerebras Systems Inc
|184,52
|6,89%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|135,22
|5,77%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|190,20
|5,55%
|Dell Technologies
|418,35
|-1,23%
|Edison International
|47,44
|-0,48%
|First Republic Bank
|0,00
|25,00%
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|5,87
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|193,82
|0,11%
|Omnicom Group Inc.
|70,36
|-0,51%
|Palantir
|147,56
|1,03%
|Palo Alto Networks Inc
|286,75
|1,08%
|135,00
|8,87%
|Western Union Company
|6,26
|-0,10%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 658,33
|-0,11%
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