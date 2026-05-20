Gute Stimmung in Paris: Anleger lassen CAC 40 schlussendlich steigen

So bewegte sich der CAC 40 am Mittwoch zum Handelsende.

Zum Handelsschluss tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,70 Prozent fester bei 8 117,42 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,339 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,341 Prozent schwächer bei 7 954,57 Punkten, nach 7 981,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 175,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 954,57 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 3,26 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 331,05 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 8 515,49 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 7 942,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,949 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 307 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,623 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at